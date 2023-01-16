Дептранс: Ограничений движения из-за прощания с Чуриковой не будет

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Объявленных недавно ограничений движения в центре Москвы из-за церемонии прощания с актрисой Инной Чуриковой не будет. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Изменилось место проведения церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Перекрытий и ограничений движения транспорта не планируется, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что из-за церемонии прощания с Чуриковой будет временно закрыт проезд на Малой Дмитровке.

Церемония прощания с Инной Чуриковой пройдет 17 января в храме Христа Спасителя. Гражданской панихиды не будет.

До этого директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что сын Чуриковой Иван так и не успел попрощаться с матерью перед ее смертью.

Источник в здравоохранении сообщил, что Чурикова умерла от новообразования в головном мозге. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище 17 января.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. О том, какими были жизнь и карьера артистки, — в материале «Вечерней Москвы».