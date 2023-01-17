Украинский продюсер назвал признаки наркозависимости у Зеленского

Фото: president.gov.ua

Здоровье президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи в связи с его наркозависимостью. Об этом заявил украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш в интервью Youtube-каналу Tatarka FM.

— Он выглядит так, как если бы он «висел» четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день, — отметил Бардаш.

По словам музыканта, на лице Зеленского присутствует «тяжесть» совсем не из-за боевых действий. Украинский лидер беспокоится только за себя и ни капли — за свой народ, добавил продюсер.

Бардаш также добавил, что врачи поддерживают здоровье Зеленского, а доказательством тому служат некоторые люди, которые присутствуют на совещаниях и вечеринках.

Зеленского не первый раз обвиняют в наркозависимости. Так, недавно официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова саркастично обвинила украинского лидера в употреблении наркотиков. По ее словам, СМИ-иноагенты и оппозиционеры в последнее время стали активно говорить о том, что она «была хорошей, а стала плохой». В ответ на это она заявила, что «всегда была не очень».