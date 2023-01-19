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Полиция задержала наркокурьера с крупной партией наркотиков на Ленинградском вокзале

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала наркокурьера с крупной партией наркотиков на Ленинградском вокзале
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Москва, Комсомольская площадь, 3 Карта всех событий

На Ленинградском вокзале в центре столицы транспортные полицейские задержали наркокурьера, который вез крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в четверг, 19 января.

По данным ведомства, злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы, которые сопровождали поезд Клин — Москва. Во время проверки документов у гражданина полицейские обратили внимание, что мужчина заметно нервничает. В связи с этим правоохранители решили доставить молодого человека в отделение и провести личный осмотр.

В дежурной части у пассажира обнаружили перемотанный скотчем прозрачный пакет, в котором находился неизвестный белый порошок. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон, масса которого составила 503 грамма.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Подозреваемый рассказал, что сам наркотики не употребляет, а партию запрещенного вещества купил через один из мессенджеров, забрав после этого товар из тайника, чтобы впоследствии сбыть его другому человеку.

По данному факту в отношении 31-летнего жителя Рязани было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурант задержан, в скором времени ему изберут меру пресечения.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. В Волоколамском городском округе полиция ликвидировала крупную нарколабораторию, а также задержала ее организатора.

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