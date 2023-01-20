Врач Никонова рассказала о современной диагностике и лечении аллергии

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В Научно-исследовательском клиническом институте детства открылось уникальное для Подмосковья отделение детской аллергологии и иммунологии. Здесь лечат детей с такими диагнозами, как аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница. Об этом рассказала руководитель отделения детской аллергологии и иммунологии института Екатерина Никонова.

С момента открытия стационара, в нем побывали уже порядка 100 детей. За это время врачам удалось диагностировать несколько первичных иммунодефицитов, выявить ряд случаев бронхиальной астмы и оказать необходимое лечение.

Специалист подчеркнула, что аллергология очень динамично развивающееся направление, врачи постоянно обучаются и узнают новую информацию. В лечении подобных заболеваний важную роль играет своевременная диагностика, передает «Радио 1».

Зимой в результате воздействия низких температур возникает аллергическая реакция на коже, называемая холодовым дерматитом. Проявляется недуг в виде высыпаний на открытых участках тела, при этом они сопровождаются зудом. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что провоцирует развитие недуга и кто находится в группе риска.