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Обозреватель NYT рассказала о главном камне преткновения между Украиной и Западом

Егор Провоторов
В мире
Обозреватель NYT рассказала о главном камне преткновения между Украиной и Западом
Фото: flickr/european_parliament

Среди западных стран наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на территорию Украины, написала в субботу, 21 января, обозреватель New York Times Кассандра Виноград.

По ее словам, основным камнем преткновения для западных государств стали танки, которые намного мощнее боевых машин. В качестве основного примера она привела «сопротивление отправке» танков Leopard на Украину с немецкой стороны и нежелание Берлина разрешать другим странам поставлять их.

Обозреватель также добавила, что ФРГ настаивала на том, чтобы власти Соединенных Штатов взяли эту инициативу на себя, пишет РИА Новости.

Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала отсутствие решения о поставках на Украину немецких танков Leopard по итогам встречи глав Минобороны западных государств на американской базе Рамштайн. Немецкий парламентарий заявила, что президент России Владимир Путин наверняка может быть доволен такой позицией Берлина.

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