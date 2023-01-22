Главные новости к утру 22 января

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В частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр прошел обыск, сотрудниками Министерства юстиции были обнаружены еще шесть секретных документов, сообщил адвокат американского лидера Боб Бауэр.

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу город Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР), заявил бывший глава представительства региона в России Родион Мирошник. По его словам, украинские силы нанесли пять ударов по Стаханову, предположительно из ракетной системы залпового огня.

Пандемия коронавируса в мире закончится не раньше, чем через один-два года, в настоящее время происходит процесс адаптации вируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Власти Германии готовы передать украинской стороне только 19 наиболее старых танков Leopard 2. В настоящее время бундесвер использует эти танки для имитации сил противника во время учений, пишет Spiegel.

Российский хавбек итальянского клуба «Торино» Алексей Миранчук забил гол в матче 19-го тура национального первенства этой страны против «Фиорентины». Игрок сборной России отметился точным ударом на 33-й минуте встречи. Этот мяч стал победным для его команды.

Облачная с прояснениями погода, по области местами снег, сильная гололедица и до 5 градусов ниже нуля ожидает столичный регион в предстоящее воскресенье, 22 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.