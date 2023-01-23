NYT: США и ЕС подозревают Россию в «рассылке» писем со взрывчаткой в Испании

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Власти Соединенных Штатов и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в прошлом году. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.

— Американские и европейские власти считают, что офицеры российской военной разведки руководили пособниками группы боевиков-сторонников превосходства белой расы, которая находится в России, для проведения недавней кампании по рассылке взрывных устройств в Испании, — сказано в статье.

В рассылке писем спецслужбы США подозревают националистическую организацию «Русское имперское движение», которая имеет членов и помощников в Европе, отметили в публикации.

— Важные члены группы были в Испании и сотрудники полиции отследили их отношения с право-радикальными испанскими организациями, — сообщается в издании.

За исполнителями, как утверждается, стоят «российские офицеры», которые работают на Главное разведывательное управление (ГРУ).

По мнению представителей Штатов, операция по рассылке взрывчатки, целями которой были премьер-министр, министры обороны и иностранные дипломаты, может быть сигналом того, что «РФ и подконтрольные ей силы могут проводить больше террористических активностей в Европе, если нации продолжают поддерживать Украину».

Всего в ноябре и декабре выявили шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые направлялись премьеру Испании Педро Санчесу, в американское и украинское посольства в Мадриде и в Минобороны. В результате инцидентов никто не погиб, один сотрудник посольства Украины был ранен.

Посольства Украины в нескольких странах получили письма с «очень конкретными угрозами». Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба 1 декабря.