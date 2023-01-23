Рогов: Два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России

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В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону российской армии. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали еще два офицера элитного спецподразделения, — написал он в Telegram-канале.

До этого Рогов сообщил, что российская армия сосредоточила проведение наступательных действий в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Он добавил, что на текущий момент в этих населенных пунктах проходят активные боестолкновения.

Накануне Владимир Рогов заявил, что украинские власти в срочном порядке приняли решение перебросить резервы на запорожский участок зоны СВО. По его словам, ВСУ направились тем самым ближе к линии боевого соприкосновения.