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В США усомнились в надежности ФРГ как союзника по НАТО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США усомнились в надежности ФРГ как союзника по НАТО
Фото: Pixabay

Нежелание ФРГ наращивать военную помощь украинским властям ставит вопрос о надежности страны как члена Североатлантического альянса. Такое мнение высказал сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин.

— Надеюсь, что Германия найдет возможности нарастить поддержку Украины более активно. И я задаюсь вопросом, что это может значить в контексте их договоренностей в рамках НАТО, если бы альянс оказался под угрозой, — заявил он.

Также сенатор задался вопросом, может ли Америка положиться на ФРГ с учетом нынешнего подхода немецких властей, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты не будут «выкручивать руки» немецким властям и принуждать их к поставкам своих танков на Украину. Об этом сообщил 23 января координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Отказ немецких властей поставлять Украине танки Leopard 2 — это очередная победа президента РФ Владимир Путина. Такое мнение высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, отказ западных стран от поставки танков стал настоящим предательством для Украины. Это только сыграло на руку российскому лидеру.

Украина США Германия НАТО Танки
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