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Кирби заявил, что США не будут принуждать ФРГ поставлять танки Leopard на Украину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кирби заявил, что США не будут принуждать ФРГ поставлять танки Leopard на Украину
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не будут «выкручивать руки» немецким властям и принуждать их к поставкам своих танков на Украину. Об этом сообщил в понедельник, 23 января, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

ФРГ вслед за Штатами отказалась отправлять ВСУ современные западные танки, в отличие от Великобритании, которая анонсировала поставки Challenger 2.

— Что делает Германия, решать ей самой. Им нужно проработать это суверенным образом. Мы не выкручиваем руки, не заставляем их давать больше, чем они готовы, — заявил Кирби в интервью каналу CNN.

Отказ немецких властей поставлять Украине танки Leopard 2 — это очередная победа президента РФ Владимир Путина. Такое мнение 23 января высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, отказ западных стран от поставки танков стал настоящим предательством для Украины. Это только сыграло на руку российскому лидеру.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

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