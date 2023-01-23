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Экс-советник Кучмы: Путин подчинил себе всех

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник Кучмы: Путин подчинил себе всех
Фото: Администрация президента РФ

Отказ Германии поставлять Украине танки Leopard 2 — это очередная победа президента России Владимир Путина. Такое мнение в понедельник, 23 января, высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Рамштайн провалился. Практически Путин подчинил себе всех, — заключил он.

По мнению Соскина, отказ западных стран от поставки танков стал настоящим предательством для Украины. Это только сыграло на руку российскому лидеру. Союзники поддерживают Киев лишь на словах, на деле же игнорируя потребности Украины, заявил Соскин на своем YouTube-канале.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

Аналогичная ситуация произошла во время встречи министра обороны США Ллойда Остина с Борисом Писториусом. По информации телеканала СNN, «несмотря на кампанию по оказанию давления, вопрос поставок танков остается нерешенным».

Американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков Украине вызвали споры между США и ФРГ.

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