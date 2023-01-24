Вильфанд предупредил москвичей о резком понижении атмосферного давления 30 января

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В столице в понедельник, 30 января, ожидается резкое понижение атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 24 января.

— В понедельник прогнозируется сильное и резкое понижение давления, по сравнению с субботой в понедельник давление понизится примерно на 20 миллиметров ртутного столба, будет облачно, пойдет снег, — рассказал он.

По словам синоптика, обильного снегопада ожидать не стоит, но при этом снег будет заметным. Кроме того, на следующей неделе температура воздуха повысится. Так, в понедельник, 30 января, ожидается до минус пяти градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что всю текущую неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков. При этом самым теплым днем на неделе может стать четверг.