Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Светская львица Калашникова рассказала, когда Галкин вернется на родину

Егор Провоторов
Общество
Светская львица Калашникова рассказала, когда Галкин вернется на родину
Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Несмотря на резкие шутки о России и гастроли оскандалившегося шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) за рубежом, в глубине души артист уже задумывается о возвращении на родину. Об этом в среду, 25 января, заявила светская львица Анна Калашникова.

Знаменитость не так давно вернулась из Дубая, где артист выступал не так давно. Калашникова заметила, что в светской тусовке за границей все чаще говорят о том, что муж певицы Аллы Пугачевой скоро вернется в Россию.

— Видно, что он скучает по российской публике. У всех людей бывают срывы, какие-то моменты, когда человек начинает заблуждаться. Думаю, Максим все осознал, — призналась светская львица в комментарии MK.RU.

По ее мнению, возвращение Галкина уже не за горами, оно может произойти уже в 2023 году. Однако публика об этом узнает не сразу. Калашникова уверена, что комик вернется на родину тайно, чтобы не создавать лишнюю шумиху вокруг своей персоны.

На прошлой неделе известная российская актриса Яна Поплавская подвергла критике выступление Максима Галкина на заграничных площадках. Артистка считает, что пародист раньше был совершенно другим человеком.

Знаменитости Максим Галкин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте