Светская львица Калашникова рассказала, когда Галкин вернется на родину

Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Несмотря на резкие шутки о России и гастроли оскандалившегося шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) за рубежом, в глубине души артист уже задумывается о возвращении на родину. Об этом в среду, 25 января, заявила светская львица Анна Калашникова.

Знаменитость не так давно вернулась из Дубая, где артист выступал не так давно. Калашникова заметила, что в светской тусовке за границей все чаще говорят о том, что муж певицы Аллы Пугачевой скоро вернется в Россию.

— Видно, что он скучает по российской публике. У всех людей бывают срывы, какие-то моменты, когда человек начинает заблуждаться. Думаю, Максим все осознал, — призналась светская львица в комментарии MK.RU.

По ее мнению, возвращение Галкина уже не за горами, оно может произойти уже в 2023 году. Однако публика об этом узнает не сразу. Калашникова уверена, что комик вернется на родину тайно, чтобы не создавать лишнюю шумиху вокруг своей персоны.

На прошлой неделе известная российская актриса Яна Поплавская подвергла критике выступление Максима Галкина на заграничных площадках. Артистка считает, что пародист раньше был совершенно другим человеком.