Главные новости к утру 26 января

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Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении продюсера и музыканта Семена Слепакова из-за его песни, которая дискредитирует Вооруженные силы России.

Минэкономразвития РФ не поддержало предложение российских законодателей разрешить российским кинотеатрам показывать иностранные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. По словам представителей ведомства, это может повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Россия.

Партия «Коммунисты России» заявила о необходимости переименовать Санкт-Петербург в Ленинград. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Государственной думы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Новый посол США в Москве Линн Трейси минувшей ночью прибыла в российскую столицу. На канале посольства был опубликован снимок дипломата в аэропорту Внуково-2.

Продажи военной техники США зарубежным государствам выросли на 48,8 процента в 2022 финансовом году (отчетность ведется с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года), сообщили в Госдепартаменте.

Облачная погода, местами небольшие осадки в виде снега или дождя, гололед и до плюс одного градуса ожидают жителей столичного региона в предстоящий четверг, 26 января. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.