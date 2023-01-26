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Появились новые подробности о состоянии Костомарова

Евгений Жуков
Общество
Появились новые подробности о состоянии Костомарова
Фото: Youtube / Кубань 24

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, сердце фигуриста функционирует в пределах нормы. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Состояние Романа стабильно. Температура средняя, — сказал собеседник агентства.

На вопрос о состоянии сердца Костомарова источник отметил, что орган «в норме», передает ТАСС.

Как сообщают СМИ, Костомаров пришел в себя после двух недель, проведенных в медикаментозной коме. Врачи якобы отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, сколько времени необходимо человеку, чтобы восстановиться после ЭКМО, и какие шансы у фигуриста на полное выздоровление.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках участвовал в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма. Однако отец спортсмена назвал эти слова «нелепостью».

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