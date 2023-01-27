Диетолог перечислил семь важных продуктов, которые нужно есть еженедельно

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Диетолог Лон Бен-Ашер сообщил, что еженедельное употребление разных фруктов улучшает здоровье кишечника. А это способствует укреплению иммунитета и благотворно влияет на психику и сердечно-сосудистую систему.

Специалист порекомендовал каждую неделю есть определенные фрукты и ягоды. В их число вошли яблоки, богатые клетчаткой, что полезно для пищеварительной системы.

Он рассказал, что яблоки — хороший источник антиоксидантов. Также они обладают противовоспалительными свойствами.

В еженедельном рационе еще должны быть бананы, авокадо, черника, ежевика, чернослив и апельсины. Они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, минералов и других полезных веществ, сообщает издание Medical Xpress.

Обезопасить организм от возникновения рака можно, если отказаться от определенных продуктов питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, рак может возникнуть вследствие тканевого воспаления.

Также Гинзбург перечислил продукты продукты — убийцы хорошего настроения. По его словам, нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, которые граничат с тревожностью. Это воспаление могут спровоцировать продукты, которые человек употребляет каждый день.