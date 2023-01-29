Пригожин сообщил, что бойцы группы «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Подразделения группы «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил руководитель ЧВК Евгений Пригожин.

— Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем, — приводятся его слова в Telegram-канале пресс-службы группы.

Село Благодатное находится к югу от города Соледар.

Российская армия продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска (Бахмут — украинское название). Об этом 27 января сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, маршруты передвижения украинской армии почти все перекрыты на этом направлении.

Евгений Пригожин заявил, что освобождение Артемовска в дальнейшем пресечет «любое наступление» Вооруженных сил Украины.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации. По его словам, это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.