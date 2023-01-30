Метель предсказали метеорологи жителям Москвы 30 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода, местами — умеренный снег и метель, гололедица и порывистый ветер пообещали синоптики жителям столичного региона в предстоящий понедельник, 30 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в российской столице будет варьироваться в диапазоне от 1 до 3 градусов ниже нуля, ночью столбики термометров также останутся на уровне дневных значений. В Подмосковье днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза, как и ночью.

На сайте Гидрометцентра специалисты спрогнозировали юго-западный ветер с переходом на южный, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температурный фон выше климатической нормы прогнозируется в большей части России в первые пять дней февраля. После этого характер погоды станет более зимним, до весенних климатических условий «еще далеко».

До этого Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на следующей неделе ожидаются снегопады и резкое снижение температуры в выходные дни.