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Вооруженные силы Украины приняли решение покинуть первую линию обороны практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом во вторник, 31 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Украинские войска оставили практически везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии, — поделился он.

Чиновник добавил, что украинские солдаты планировали совершить наступление, однако им это не удалось, сообщает РИА Новости.

Также Рогов сообщил, что российские военнослужащие пресекли попытку прорыва в Запорожской области, которая была организована прошедшей ночью украинским спецназом. По его словам, в результате удара выжил только один украинский диверсант. Он поднялся с земли, после чего быстро покинул позиции.

Помимо этого, Вооруженные силы России отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Краснолиманском направлении. Солдаты российской армии своевременно выявили местоположение украинских диверсантов, после чего открыли огонь по ним.