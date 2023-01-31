Номера экспресс-маршрутов поменяют на севере Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На севере столицы с 4 февраля изменятся номера экспресс-маршрутов. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршрут 400э, который едет по направлению Зеленоград (Северная) — метро «Ховрино», станет е41, а маршрут 909 (Северный — 4-й микрорайон — метро «Медведково») поменяется на е59.

Такой транспорт помечается буквой «e», чтобы его можно было быстро отличить от ряда других маршрутов, а первая цифра обозначает часть города, по которой он проезжает, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На 5-й Кожуховской улице с 5 по 6 февраля будут введены краткосрочные перекрытия из-за проведения киносъемок. Ограничения затронут участок в районе дома 15 по улице Петра Романова.

Также с 4 по 21 февраля участки Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут закрываться. Введение ограничений будет осуществляться в период с 02:00 до 04:00.

Движение транспорта в Среднем Тишинском переулке будет ограничено в период с 4 по 6 февраля с 01:30 до 05:30. Перекрытие проезда связано с проведением инженерных работ.