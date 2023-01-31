Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что получил «некое послание», касающееся обстановки на Украине, от американского коллеги Энтони Блинкена. Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 31 января.
Отмечается, что послание передал глава МИД Египта Самех Шукри.
— Господин министр сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю. Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что в письме в очередной раз содержались призывы, о том, что Россия должна прекратить специальную военную операцию, «и тогда все будет хорошо».
23 января Лавров заявил, что на текущий момент происходящее на Украине свидетельствует о том, что война Запада с Москвой уже не гибридная, а почти настоящая. По его мнению, такой исход событий западные страны планировали давно.