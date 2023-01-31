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Приметы и советы

Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена

Евгений Жуков
В мире
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что получил «некое послание», касающееся обстановки на Украине, от американского коллеги Энтони Блинкена. Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 31 января.

Отмечается, что послание передал глава МИД Египта Самех Шукри.

— Господин министр сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю. Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что в письме в очередной раз содержались призывы, о том, что Россия должна прекратить специальную военную операцию, «и тогда все будет хорошо».

23 января Лавров заявил, что на текущий момент происходящее на Украине свидетельствует о том, что война Запада с Москвой уже не гибридная, а почти настоящая. По его мнению, такой исход событий западные страны планировали давно.

Украина Сергей Лавров Россия Энтони Блинкен
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