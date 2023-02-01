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Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку и умерла от удушья в Екатеринбурге

Лейла Алиева
Происшествия
Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку и умерла от удушья в Екатеринбурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Екатеринбурге в детском саду № 180 трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку на прогулке и умерла от удушья. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел 25 января. Во время прогулки ребенок застрял в ограждении горки. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом за горку, а затем потеряла сознание.

По словам воспитательницы, изначально она повела детей строиться и ей показалось, как девочка стоит под горкой, а потом она поняла, что ребенок висит на ней на шарфе.

Женщина подбежала к девочке и попыталась выдернуть ее за ноги, но не смогла. Через несколько секунд ребенка удалось вытолкнуть, но девочка впала в кому. Ее госпитализировали, врачи боролись за жизнь ребенка шесть дней, однако спасти его не удалось. Знакомая семьи рассказала, что девочка была приемной в семье, передает E1.ru.

Другой случай произошел в школе в подмосковных Химках. Во время перемены ребенку стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи не смогли спасти подростка, он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

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