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Снегопад обрушился на Москву

Араз Салехов

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Снегопад обрушился на Москву
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в среду, 1 февраля, начался сильный снегопад.

На улице из-за снега чуть ухудшилась видимость. Снегопад распространился по центру столицы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера среды.

Видео: Вечерняя Москва

До этого синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 1 февраля. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов мороза. Ветер будет дуть южный со скоростью 4–7 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в среду москвичам не стоит ждать солнца, несмотря на то что циклон начнет покидать столицу. При этом в четверг и пятницу в столице будет идти снег. Согласно прогнозу, температура ночью сохранится на отметке минус три, а днем — минус один градус ниже нуля.

Напомним, что в Москве до утра четверга, 2 февраля, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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