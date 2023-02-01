Путин заявил, что задача Минобороны не допускать обстрелов российских регионов

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо не допускать обстрелов регионов РФ со стороны ВСУ. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также добавил, что данный вопрос должен стать основным для Министерства обороны РФ.

— Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

До этого российский лидер поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами Вооруженными силами Украины жилья. Данную задачу необходимо решить до 1 апреля 2023 года.

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России рассказал, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек.

Во время встречи Путин оценил успехи Гладкова в развитии региона. По его словам, Белгородская область демонстрирует «очень хорошие результаты» стабильного развития.