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МИД Турции: Норвегия запретила акцию по сожжению Корана после вызова посла

Евгений Белоусов
В мире
МИД Турции: Норвегия запретила акцию по сожжению Корана после вызова посла
Фото: Unsplash

Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана после вызова норвежского посла в Анкаре. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги — Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они (власти Норвегии — прим. «ВМ») отменили разрешение на проведение акции, — цитирует Чавушоглу ТАСС.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. После этого турецкое Министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции лучше не ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в Североатлантический альянс.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем объявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен.

29 января Эрдоган сообщил, что Турция может принять решение по поводу членства Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию.

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