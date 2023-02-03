Главные новости к утру 3 февраля

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В небе над северной частью США засекли огромный разведывательный воздушный шар, который может принадлежать Китаю. Власти США уверены, что сбивать объект было бы опасно из-за его внушительных размеров. Об этом рассказал журналистам на специальном брифинге представитель Пентагона.

Объемы российского рынка мебели в текущем году могут сократиться на 10–20 процентов — до показателей в 500–550 миллиардов рублей. Об этом рассказал управляющий директор мебельной торговой сети Hoff Максим Генке.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтону стоит вести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине и более умеренно подходить к вопросу поставок Киеву оружия.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования ситуации. Так, глава ЦРУ предлагал отдать под управление России почти 20 процентов украинской территории в обмен на мирное соглашение. Обе стороны выступили резко против такого варианта развития событий.

Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег и температура воздуха до двух градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую пятницу, 3 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.