СМИ: Врачи решили ампутировать Костомарову пальцы ног

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи приняли решение ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Об этом сообщил Telegram-канал Mash в пятницу, 3 февраля.

По имеющейся информации, хирургическое вмешательство планируется в ближайшее время. В данный момент специалисты продолжают бороться за пальцы рук спортсмена.

Костомаров был подключен к ЭКМО больше пяти дней, в связи с чем у него пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей спортсмена, передает Mash. Официальной информации по данному поводу в настоящее время нет.

Состояние Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

По данным СМИ, его не удалось остановить, поэтому теперь ему грозит ампутация пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.