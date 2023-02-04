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CNN: США обнаружили еще один китайский зонд в районе Латинской Америки

Юлия Курганова
В мире
CNN: США обнаружили еще один китайский зонд в районе Латинской Америки
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты обнаружили еще один, предположительно, разведывательный зонд из Китая над Латинской Америкой. Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

— Мы видим сообщения о воздушном шаре, который перемещается над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это еще один китайский разведывательный воздушный шар, — рассказал он.

Райдер не уточнил, где именно находится объект. Пока нет свидетельств того, что он движется в сторону США.

Аэростат из Китая приближается к находящейся в Миссури авиабазе Соединенных Штатов. Об этом 3 февраля сообщил американский сенатор Эрик Шмитт от штата Миссури.

Президент США Джо Байден согласился с рекомендацией главы Пентагона Ллойда Остина не сбивать китайский аэростат. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

До этого Пентагон рассказал об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США.

МИД Китая сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за порывистого ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из КНР.

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