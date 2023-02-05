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«Гангрена прогрессирует»: Роману Костомарову могут ампутировать ногу

Юлия Курганова
Общество
«Гангрена прогрессирует»: Роману Костомарову могут ампутировать ногу
Фото: Youtube / Кубань 24

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова ухудшилось. Журналисты сообщили, что у спортсмена продолжает прогрессировать гангрена. В настоящее время решается вопрос об ампутации конечностей.

Уточняется, что гангрена распространилась на большие участки кожи, наблюдается некроз стоп. Теперь медики думают об ампутации ноги, но делают все возможное, чтобы спасти конечность, сообщает издание StaHit.

3 февраля сообщалось, что врачи приняли решение ампутировать пальцы ног Роману Костомарову. По имеющейся информации, хирургическое вмешательство планируется в ближайшее время.

Состояние фигуриста, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

По данным СМИ, его не удалось остановить, поэтому теперь ему грозит ампутация пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние Костомарова.

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