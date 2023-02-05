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Главные новости к утру 5 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 5 февраля
Фото: Вечерняя Москва

Военные Соединенных Штатов сбили около побережья страны принадлежащий Китаю аэростат, который попал в американское воздушное пространство. В настоящее время идет операция по сбору обломков.

Украина пребывает на грани поражения, и никакое западное «чудо-оружие» ее уже не спасет. Об этом заявил журналист Кристофер Роуч в материале издания The American Greatness. Он провел параллели с событиями Второй мировой войны, когда Советский Союз разгромил нацизм.

Украинские военные беспорядочно минируют территорию занятого ими Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные жители, а недавно на минах подорвались дети. Об этом сообщил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Бизнесмен из польского города Люблина получил штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев с Украины. Ежи Анджеевский управляет базой отдыха, где находятся гостиничные номера.

Разведчики Западного военного округа захватили позиции Вооруженных сил Украины, которые обороняли в числе прочих наемники из Польши. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Горец.

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