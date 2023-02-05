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Врач Машковский спрогнозировал срок завершения эпидемии гриппа в России

Араз Салехов
Общество
Врач Машковский спрогнозировал срок завершения эпидемии гриппа в России
Фото: shutterstock

В России эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Об этом заявил кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский.

— Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников, — поделился он.

По словам Машковского, грипп массово распространился из-за теплой зимы. Также граждане стали реже уделять внимание мерам профилактики. Кроме того, специалист напомнил о циркуляции риновирусов, аденовирусов, которые по симптомам схожи друг с другом, сообщает URA.ru.

В России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Заболевание нашли у гражданина из Республики Тыва. По информации Роспотребнадзора, болезнь у него проходит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, насколько опасен новый штамм COVID-19 и чем он отличается от предыдущих вариантов.

В Европе стали опасаться новой пандемии из-за мутации птичьего гриппа. Как появился новый вирус, есть ли у него отличительные симптомы и грозит ли миру очередная глобальная опасность, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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