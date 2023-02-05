Врач Машковский спрогнозировал срок завершения эпидемии гриппа в России

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В России эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Об этом заявил кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский.

— Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников, — поделился он.

По словам Машковского, грипп массово распространился из-за теплой зимы. Также граждане стали реже уделять внимание мерам профилактики. Кроме того, специалист напомнил о циркуляции риновирусов, аденовирусов, которые по симптомам схожи друг с другом, сообщает URA.ru.

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