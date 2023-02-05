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Французский политик осудил фото смеющихся Зеленского и фон дер Ляйен

Евгений Белоусов
В мире
Французский политик осудил фото смеющихся Зеленского и фон дер Ляйен
Фото: Zuma/TASS

Французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил фотографию, на которой запечатлены президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы, — написал он у себя в Twitter.

Недавно в Киеве прошел саммит Евросоюз — Украина. Одна из его главных тем — вступление страны в европейское сообщество. Украинские политики надеются, что этот процесс займет менее двух лет. Однако Брюссель не озвучивает точных сроков. О шансах вступления Украины в ЕС — в материале «Вечерней Москвы».

До этого Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее приспосабливаться к введенным против нее санкциям. В связи с этим украинский лидер призвал нарастить санкционное давление на Москву.

Сама глава Еврокомиссии 17 января заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. Политик подчеркнула, что новый комплекс ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях.

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