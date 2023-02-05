Daily Mail: британские спортсмены не будут бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян

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Команда Великобритании с высокой долей вероятности откажется от идеи бойкота летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в том случае, если до состязаний допустят российских и белорусских спортсменов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает британская газета Daily Mail.

По информации осведомленного источника, спортсмены выразили готовность принять позицию Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на негативную реакцию властей Соединенного Королевства.

Великобритания 10 февраля проведет встречу министров спорта стран Евросоюза для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Отмечается, что главы национальных олимпийских комитетов Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, которая против участия России в Играх.

Президент МОК Томас Бах до этого заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, используя нейтральный флаг.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что идея МОК о допуске россиян на Олимпиаду в случае их отрицательного отношения к СВО является абсурдной.