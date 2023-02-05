Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Daily Mail: британские спортсмены не будут бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян

Егор Провоторов
Спорт
Daily Mail: британские спортсмены не будут бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян
Фото: olympic.ru

Команда Великобритании с высокой долей вероятности откажется от идеи бойкота летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в том случае, если до состязаний допустят российских и белорусских спортсменов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает британская газета Daily Mail.

По информации осведомленного источника, спортсмены выразили готовность принять позицию Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на негативную реакцию властей Соединенного Королевства.

Великобритания 10 февраля проведет встречу министров спорта стран Евросоюза для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Отмечается, что главы национальных олимпийских комитетов Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, которая против участия России в Играх.

Президент МОК Томас Бах до этого заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, используя нейтральный флаг.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что идея МОК о допуске россиян на Олимпиаду в случае их отрицательного отношения к СВО является абсурдной.

Россия Великобритания Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте