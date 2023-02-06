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Главные новости к утру 6 февраля

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 6 февраля
Фото: Pexels

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции. В республике объявлен самый высокий уровень тревоги, разрушены сотни домов, известно о как минимум 15 погибших в результате стихии.

Власти Китая сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского гражданского аэростата в воздушном пространстве США. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого был госпитализирован один человек. Артист ехал на небольшой скорости на своем внедорожнике по Лос-Анджелесу и совершил наезд на женщину-велосипедиста.

Депутаты Государственной думы сформируют рабочую группу для оценки возможных мер против покинувших страну россиян, публично дискредитирующих Вооруженные силы РФ. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, которая возглавит группу.

Украинские силы обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, в результате прямого попадания снаряда в общежитие есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Украинский политик Алексей Резников покидает должность министра обороны страны, вместо него военное ведомство возглавит нынешний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Облачная погода, по области местами небольшой снег, гололедица и температура воздуха до -3 градусов ожидают жителей столичного региона в предстоящий понедельник, 6 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

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