Ефимов: Более 95 процентов возведенного в 2022 году индивидуального жилья пришлось на ТиНАО

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В 2022 году более 95 процентов из введенного в Москве индивидуального жилья (ИЖС) пришлось на ТиНАО. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Всего в столице в 2022 году было введено в эксплуатацию 792,6 тысячи квадратных метров частных домов, что на 9,4 процента превысило показатели 2021-го. В жилой застройке Москвы доля ИЖС увеличилась за год на 2,4 процентного пункта и составила 11,7 процента, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, больше всего такого жилья в прошлом году было сдано в феврале — 121,3 тысячи квадратных метров.

Согласно данным столичного департамента экономической политики и развития, Москва входит в топ-20 регионов России по объему ввода индивидуального жилья: в прошлом году на Москву пришлось 1,4 процента частных домов от их общего числа в стране. Индивидуальное жилищное строительство в столице переживает подъем с 2021 года: тогда рост объема ввода составил 44 процента по сравнению с 2020 годом.

В конце января Ефимов сообщил, что инвесторы построят в Москве 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания МПТ.

Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест.