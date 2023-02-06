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Моравецкий допустил превращение конфликта на Украине в третью мировую войну

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Моравецкий допустил превращение конфликта на Украине в третью мировую войну
Фото: flickr/premierrp

Существует вероятность того, что украинский конфликт приведет к третьей мировой войне. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo.

— Конец этому кризису наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме, — поделился он.

После испанский журналист задал политику уточняющий вопрос: «Означает ли «принудительная форма» третью мировую войну?». На что польский премьер ответил, что «все сценарии учитываются», сообщает РИА Новости.

3 февраля Моравецкий заявил, что направит замороженные в государстве активы России на снижение стоимости газа и электроэнергии для жителей страны, а не на помощь по восстановлению Украины. По его словам, страна направит замороженные активы на урегулирование цен при условии, если российская сторона согласится на выдвинутое предложение.

31 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу нужно перестать поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок вооружения на Украину и риска развязывания третьей мировой войны.

Украина Польша Третья мировая война Россия
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