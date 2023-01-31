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Франции нужно перестать поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок вооружения на Украину и риска развязывания третьей мировой войны. Такое мнение высказал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

— КНР официально просит США прекратить поставки оружия Украине! Все становится очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?! — написал он в соцсети Twitter.

Комментарии официальной Украины относительно ударов беспилотников по Ирану говорят о желании Киева развязать третью мировую войну. Об этом 29 января написал американский журналист Макс Блюменталь в Twitter. По его словам, украинские власти, а также приверженцы «постмайданного режима» празднуют атаки израильских беспилотников на военные объекты Ирана. Это указывает на то, что Украина является сторонником начала третьей мировой войны.

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.