Захарова показала кадры землетрясения в Багдаде

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала кадры землетрясения в Багдаде в понедельник, 6 февраля.

— Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях, — написала она в своем Telegram-канале.

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До этого Захарова рассказала, что ночью 6 февраля российская делегация дипломатов застала землетрясение в Багдаде. По ее словам, в городе несколько минут длилось такое колебание, позже все повторилось уже в более легкой форме.

По данным Минобороны РФ, землетрясение не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим и других военных объектов группировки войск, дислоцированных в Сирии. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, а личный состав выполняет поставленные задачи.

В это же день в 13:24 в центральной части Турции по московскому времени было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине два километра.