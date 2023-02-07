Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 7 февраля

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 7 февраля
Фото: Вечерняя Москва

Число жертв серии мощных землетрясений в юго-восточной части Турции возросло во вторник, 7 февраля, до 2921. Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

В аэропорт турецкого города Адана прибыл Борт Ан-148 МЧС России с заместителем министра Александром Чуприяном и более 100 специалистами российского ведомства для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Президент США Джо Байден объяснил, почему не хочет поставлять на Украину в качестве военной помощи истребители F-16. По мнению американского лидера, их следует оставить в Соединенных Штатах.

Родственники некоторых украинских пленных просят оставить своих близких в России, чтобы «их вновь не погнали воевать». Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Автодилеры столичного региона запустили продажи электрической версии автомобиля «Москвич», следует из информации, полученной журналистами от нескольких автосалонов.

Облачная погода, гололедица и температура воздуха до трех градусов мороза ожидает жителей столичного региона в предстоящий вторник, 7 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

МЧС Украина Землетрясения Москва США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте