Главные новости к утру 7 февраля

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Число жертв серии мощных землетрясений в юго-восточной части Турции возросло во вторник, 7 февраля, до 2921. Об этом в эфире турецкого телевидения сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

В аэропорт турецкого города Адана прибыл Борт Ан-148 МЧС России с заместителем министра Александром Чуприяном и более 100 специалистами российского ведомства для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Президент США Джо Байден объяснил, почему не хочет поставлять на Украину в качестве военной помощи истребители F-16. По мнению американского лидера, их следует оставить в Соединенных Штатах.

Родственники некоторых украинских пленных просят оставить своих близких в России, чтобы «их вновь не погнали воевать». Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Автодилеры столичного региона запустили продажи электрической версии автомобиля «Москвич», следует из информации, полученной журналистами от нескольких автосалонов.

Облачная погода, гололедица и температура воздуха до трех градусов мороза ожидает жителей столичного региона в предстоящий вторник, 7 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.