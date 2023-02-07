Первый в стране учебный центр офисов «Мои документы» отметил свое восьмилетие

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учебный центр офисов «Мои документы» впервые открылся в 2015 году в центре госуслуг района Строгино — он стал первым образовательным учреждением, где готовят специалистов по предоставлению госуслуг. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Восемь лет назад был создан наш учебный центр, где сотрудники обучаются как порядку предоставления услуг, так и искусству общения с людьми. Сегодня преподавательский состав насчитывает 19 тренеров в сфере предоставления государственных услуг и искреннего сервиса, — поделилась руководитель учебного центра офисов «Мои документы» Наталья Будяй.

Она добавила, что с начала открытия учебного центра в его стенах было разработано свыше 120 очных программ и вебинаров, а также более 250 курсов дистанционного обучения, причем 30 из них открылись в 2022 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в 2022 году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы обустроили 33 помещения центров госуслуг «Мои документы». В 23 центрах госуслуг специалисты отремонтировали инженерные системы, установили приборы учета тепловой энергии, а также адаптировали помещения для передвижения маломобильных граждан.

Карта болельщика — часть информационной системы, с помощью которой граждане могут купить билеты на матчи РПЛ и прийти на них. В столичных центрах «Мои документы» с 1 февраля стала доступна возможность оформить сертификат в один этап. Как это сделать и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».