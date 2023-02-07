Собянин: Санкции не стали препятствием для реализации в Москве запланированных программ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Санкции не послужили препятствием для реализации в столице запланированных программ. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

— Двадцать второй год был для нас определенным испытанием, но в условиях даже жесточайших санкций для Москвы это не послужило препятствием по реализации тех программ, о которых мы с вами говорили и намечали. Более того, я считаю, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности, — передает слова мэра официальный сайт Кремля.

7 февраля состоялась встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы. В ходе нее глава города рассказал, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закончено полностью. Помимо этого, Собянин пригласил Путина на открытие новой ветки метро в ближайшие дни.

Также в ходе встречи российский лидер высоко оценил транспортные проекты столицы.

Президент также отметил, что Москве удается справиться с трафиком лучше, чем многим другим мегаполисам мира. Путин напомнил, как еще несколько лет назад возможности столицы в этом плане вызывали сомнения, однако теперь результат превзошел ожидания.