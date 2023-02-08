Лоза призвал облить украинцев святой водой после их реакции на землетрясение в Турции

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Украинцев, радующихся произошедшему в понедельник, 6 февраля, землетрясению в Турции, необходимо облить святой водой. Об этом заявил музыкант Юрий Лоза.

— Если многие украинцы действительно радуются землетрясению в Турции, рассматривая его как наказание за сотрудничество с РФ, то хорошо бы их побрызгать святой водой, — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Артист отметил, что считает такое ликование людей настоящим сатанизмом.

В среду, 8 февраля, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 5894 человек, число раненых составляет около 35 тысяч граждан.

До этого советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов не исключил, что в Турцию может отправиться второй эшелон российских спасателей для усиления находящейся там группировки.

Сообщается, что турецкая авиакомпания Pegasus готова бесплатно вывезти пассажиров из зоны бедствия в Турции, где случился катаклизм. Оформить билеты в этих направлениях можно до 12 февраля. Другие авиакомпании также готовы с большими скидками вывозить пассажиров из опасных зон.