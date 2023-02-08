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Главные новости к утру 8 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 8 февраля
Фото: Pexels

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 5894 человек, число раненых составляет около 35 тысяч граждан.

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в ходе переговоров с российским коллегой Борисом Ельциным пообещал ему работать над «тесным сотрудничеством». В новых рассекреченных документах национального архива США опубликована стенограмма телефонного разговора двух лидеров от 23 января 1993 года.

Пресс-служба частной военной компании «Вагнер» опубликовала заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина, в котором он сообщил, где могут продолжить работу его бойцы после завершения миссии в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, бойцы «Вагнера» могут снова вернуться в Африку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ должны уничтожать объекты в России, которые наносят ущерб украинской стороне.

Подпольщики в Николаеве сообщили о жестких методах мобилизации мужчин в ВСУ. По их словам, жителей города вызывали на работу под выдуманным предлогом большого заказа, перекрывали рынок для отлова мужчин и даже прострелили ноги отцу призывника.

Украина Землетрясения Борис Ельцин Африка Мобилизация
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