Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-востоке Турции

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На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что очаг находится на глубине 8 километров в районе Гексун, пишет ТАСС.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в 08:52 по московскому времени в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 0 километров.

По обновленным данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 6957 человек. При этом в качестве раненых числятся 38 224 человека. Свыше 79 тысяч спасателей продолжают поиски людей в разрушенных из-за стихии домах.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал «ВМ», что такое афтершоки и почему они происходят. По его словам, афтершок — стандартный процесс, который происходит после землетрясения.

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.