«Главное — живи»: Навка обратилась к Костомарову в день его рождения

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже на протяжении месяца борется за свою жизнь. Татьяна Навка, в паре с которой фигурист стал чемпионом Олимпиады 2006 года, трогательно обратилась к спортсмену в день его рождения.

— Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься! И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах, ты всегда найдешь свой жизненный путь. Главное — живи, — написала Навка в своем Telegram-канале.

По ее словам, миллионы людей переживают и молятся за здоровье спортсмена, а также желают ему скорейшего выздоровления.

Также с днем рождения Костомарова поздравила его жена Оксана Домнина. Она рассказала, что не теряет надежды на выздоровление мужа.

Накануне семья олимпийского чемпиона в танцах на льду запретила близким людям и друзьям комментировать состояние его здоровья на фоне недавних новостей об ампутации стоп.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», почему Костомарову потребовалась ампутация.