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Мишустин: Ставшие инвалидами в ходе спецоперации добровольцы смогут получать две пенсии

Евгений Жуков
Общество
Мишустин: Ставшие инвалидами в ходе спецоперации добровольцы смогут получать две пенсии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские добровольцы, которые приобрели инвалидность в ходе специальной военной операции, смогут получать две пенсии. Об этом в среду, 8 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством, — заявил Мишустин.

Он также добавил, что в настоящее время «готовятся и другие решения» по данному вопросу, о которых станет известно позднее, передает Telegram-канал правительства РФ.

До этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

10 декабря 2022 года стало известно, что Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Спецоперации Россия Выплаты Михаил Мишустин
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