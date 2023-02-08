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Следователи раскрыли детали дела по факту покушения на убийство девочки в химкинском лицее

Степан Жирнов
Происшествия
Следователи раскрыли детали дела по факту покушения на убийство девочки в химкинском лицее
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

В ходе расследования сотрудники Следственного комитета допросили 30 свидетелей, провели три осмотра на месте происшествия и назначили ряд экспертиз. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 8 февраля.

По ее словам, уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность» переданы в аппарат Гласного следственного управления СК России по Московской области. Ход расследования контролирует руководитель регионального ГСУ СК РФ Александр Стариков.

Нападение, о котором идет речь, произошло в городе Химки в лицее № 10, расположенном на Парковой улице. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения. В помещении одна из девочек достала нож и нанесла около сотни ударов однокласснице. Пострадавшую госпитализировали. На момент публикации девочка находится в сознании и дышит без помощи аппарата ИВЛ.

По данному факту произошедшего прокуратура Московской области проводит проверку.

Позже врачи рассказали, в каком состоянии была пациентка, когда ее перевезли из больницы в Химках в Люберцы.

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