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Подмосковные врачи рассказали о состоянии 11-летней девочки, которую порезала ножом одноклассница

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные врачи рассказали о состоянии 11-летней девочки, которую порезала ножом одноклассница
Фото: Telegram / Воробьев LIVE
Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Пострадавшую от рук одноклассницы ученицу химкинского лицея привезли в больницу с геморрагическим шоком третьей степени, самым тяжелым. Об этом сообщила сотрудница больницы в разговоре с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в среду, 8 февраля.

По словам врача, на момент прибытия девочки уровень гемоглобина в крови у нее был 40.

— Девочке очень повезло, что ее вовремя привезли и мы ей вовремя восполнили запас крови, — сообщила сотрудница больницы.

Врач отметила выдающийся уровень специалистов в Химкинской больнице, а также подготовку врачей медицины катастроф, подчеркнув, что во время транспортировки состояние пациента не ухудшилось.

Видео: Telegram / Воробьев LIVE

Нападение, о котором идет речь, произошло в городе Химки в лицее № 10, расположенном на Парковой улице. Две пятиклассницы вышли в туалет на третьем этаже учебного заведения. В помещении одна из девочек достала нож и нанесла около сотни ударов однокласснице. Пострадавшую госпитализировали. На момент публикации девочка находится в сознании и дышит без помощи аппарата ИВЛ.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». Также прокуратура Московской области проводит проверку.

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