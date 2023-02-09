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Число погибших в Турции при землетрясении увеличилось до 12 391 человека

Юлия Курганова
В мире
Число погибших в Турции при землетрясении увеличилось до 12 391 человека
Фото: Pixabay

Число погибших в Турции при землетрясении выросло до 12 391 человека. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Издание Hurriyet со ссылкой на это же ведомство указало, что количество пострадавших составляет около 63 тысяч человек, передает РИА Новости.

8 февраля на востоке Турции снова случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В результате поисково-спасательных работ после землетрясения в разных регионах Турции были спасены более восьми тысяч человек. Въезд транспортных средств в Адыяман, Хатай и Кахраманмараш приостановлен на 48 часов начиная с 11:00 по московскому времени.

Первые мощные толчки в Турции и Сирии произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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