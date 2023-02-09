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Главные новости к утру 9 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 9 февраля
Фото: Вечерняя Москва

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что видит предпосылки для появления в Азии конфликта по образцу украинского, обвинив КНР в милитаризации и сближении с РФ.

Читатели агентства Bloomberg UK в соцсети Twitter возмутились из-за кадра с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Было опубликовало видео, на котором украинская журналистка выразила сожаление, что не может обнять лидера страны. В ответ на это он спустился к ней со словами «почему нет?».

На востоке Турции снова случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен расстрел военным Вооруженных сил Украины сдавшегося в плен российского солдата. На записи военный с автоматом спрашивает на украинском языке у пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Новосибирске при взрыве газа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Украина Землетрясения Дома Взрывы газоснабжение
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